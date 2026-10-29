Энергокомпания City Power в Йоханнесбурге, ЮАР, в 2025/26 финансовом году потратила 236 млн рандов на замену электроинфраструктуры, поврежденной из-за краж кабелей и вандализма. По оценке предприятия, такая преступная деятельность вызывает около 20% отключений электроэнергии в его сети.

Об этих данных City Power сообщила во время девятой региональной встречи по вопросам электроэнергии в районе Саут-Хиллс в Йоханнесбурге, пишет TimesLIVE. Жители поднимали вопросы регулярных перебоев с электричеством и состояния устаревшей инфраструктуры.

Устаревшие подстанции и защита сети

Исполняющий обязанности генерального директора City Power Чарльз Тлуане заявил, что важные подстанции, в частности Wemmer и Moffat, испытывают трудности в работе из-за своего возраста. Подстанция Wemmer эксплуатируется более 70 лет. Компания заменяет ключевые компоненты и, где это возможно, постепенно выводит из эксплуатации устаревшее оборудование, чтобы повысить надежность электроснабжения.

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City Power отвечает за защиту более 22 тыс. пунктов распределения нагрузки в своей сети, из которых более 3 тыс. уже обезопасили. Компания также обратилась за помощью к Национальным силам обороны Южной Африки для противодействия преступлениям против инфраструктуры, прежде всего в туннелях центральной части Йоханнесбурга. В этих туннелях проложено примерно 14 км электрических кабелей.

Потери от вандализма

По данным City Power, кражи и вандализм в отношении уличного освещения обошлись предприятию в 161,8 млн рандов в 2024/25 финансовом году. Компания обслуживает почти 400 тыс. уличных фонарей и около 50 тыс. км низковольтных электрических кабелей.

Предприятие также признало жалобы на качество ремонтов, выполняемых подрядчиками, и заявило о намерении усилить контроль качества и надзор за их работой. City Power планирует активизировать демонтаж незаконных подключений к электросети, в том числе в захваченных зданиях, где несанкционированное потребление создает дополнительную нагрузку на сеть.

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