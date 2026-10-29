巴基斯坦政府将汽油价格每升上调1.85巴基斯坦卢比，将高速柴油（HSD）价格每升上调1.75卢比。据《Dawn》报道，援引石油部门的通知，自10月29日起，汽油将以每升377.91卢比出售，HSD价格为每升399.82卢比。

燃油税费

政府仍对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比的税费。此次上调发生在围绕取消燃油附加费的讨论背景下。Jamaat-i-Islami党领导人哈菲兹·奈穆尔·雷赫曼在伊斯兰堡与总理夏巴兹·谢里夫讨论了这一问题。

双方同意成立由政府和Jamaat-i-Islami组成的联合委员会，研究扩大现有燃油援助计划的可能性。该计划自9月17日起覆盖摩托车、三轮车和发动机排量不超过800立方厘米的汽车车主。雷赫曼表示，如果当局不宣布为民众提供实质性减负，他的政党将在11月中旬向伊斯兰堡进军。

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年内价格波动

HSD价格较4月3日创下的每升520.35卢比高点有所下降。当天汽油价格达到每升458.41卢比。2月28日美伊战争开始后，柴油价格从每升约281卢比开始上涨，汽油价格则从3月第一周的266卢比开始上涨。

7月，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，燃油价格将根据国际市场趋势每日确定。在此之前，自3月初以来，政府每周调整一次价格。该国汽油主要由私人交通工具、小型汽车、三轮车和摩托车车主使用，而柴油则供重型运输、发电厂和大型发电机使用。

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