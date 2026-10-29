W Pakistanie rząd podniósł cenę benzyny o 1,85 rupii pakistańskiej za litr, a oleju napędowego HSD — o 1,75 rupii. Od 29 października benzyna będzie sprzedawana po 377,91 rupii za litr, a HSD — po 399,82 rupii, informuje Dawn, powołując się na komunikat wydziału ds. ropy naftowej.

Podatki od paliwa

Rząd nadal pobiera od każdego litra benzyny 114 rupii podatków i opłat, a od litra oleju napędowego — 100 rupii. Podwyżka nastąpiła w czasie dyskusji o zniesieniu opłaty paliwowej. Lider partii Jamaat-i-Islami Hafiz Naeemur Rehman omówił tę kwestię z premierem Shehbazem Sharifem w Islamabadzie.

Strony uzgodniły utworzenie wspólnego komitetu rządu i Jamaat-i-Islami, który rozważy możliwość rozszerzenia obecnego programu pomocy paliwowej. Od 17 września obejmuje on właścicieli motocykli, riksz i samochodów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych. Rehman oświadczył, że jego partia przeprowadzi marsz do Islamabadu w połowie listopada, jeśli władze nie ogłoszą istotnej ulgi dla ludności.

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Wahania cen w ciągu roku

Cena HSD spadła w porównaniu z maksimum wynoszącym 520,35 rupii za litr, odnotowanym 3 kwietnia. Cena benzyny osiągnęła tego dnia 458,41 rupii za litr. Po rozpoczęciu wojny USA z Iranem 28 lutego diesel zaczął drożeć z poziomu około 281 rupii za litr, a benzyna zaczęła drożeć od 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

W lipcu minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik poinformował, że ceny paliw będą ustalane codziennie zgodnie z trendami na rynku międzynarodowym. Wcześniej, od początku marca, rząd dokonywał ich przeglądu co tydzień. Benzyna w kraju jest używana głównie przez właścicieli prywatnego transportu, małych samochodów, riksz i motocykli, podczas gdy olej napędowy jest potrzebny ciężkiemu transportowi, elektrowniom i dużym generatorom.

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