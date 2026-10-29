В Пакистане правительство повысило цену бензина на 1,85 пакистанской рупии за литр, а дизельного топлива HSD — на 1,75 рупии. С 29 октября бензин будут продавать по 377,91 рупии за литр, а HSD — по 399,82 рупии, сообщает Dawn со ссылкой на уведомление подразделения по вопросам нефти.

Налоги на топливо

Правительство продолжает взимать с каждого литра бензина 114 рупий налогов и сборов, а с литра дизеля — 100 рупий. Повышение произошло на фоне обсуждения отмены топливного сбора. Лидер партии Jamaat-i-Islami Хафиз Наимур Рехман обсудил этот вопрос с премьер-министром Шехбазом Шарифом в Исламабаде.

Стороны договорились создать совместный комитет правительства и Jamaat-i-Islami, который рассмотрит возможность расширения действующей программы помощи с топливом. С 17 сентября она распространяется на владельцев мотоциклов, рикш и автомобилей с двигателями объемом до 800 кубических сантиметров. Рехман заявил, что его партия проведет марш на Исламабад в середине ноября, если власти не объявят о существенном облегчении для населения.

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Колебания цен в течение года

Цена HSD снизилась по сравнению с максимумом в 520,35 рупии за литр, зафиксированным 3 апреля. Стоимость бензина в тот день достигала 458,41 рупии за литр. После начала войны США и Ирана 28 февраля дизель начал дорожать с примерно 281 рупии за литр, а бензин начал расти с 266 рупий в первую неделю марта.

В июле министр нефти Али Первез Малик сообщил, что цены на топливо будут определяться ежедневно в соответствии с тенденциями международного рынка. До этого с начала марта правительство пересматривало их еженедельно. Бензин в стране преимущественно используют владельцы частного транспорта, небольших автомобилей, рикш и мотоциклов, тогда как дизель необходим тяжелому транспорту, электростанциям и крупным генераторам.

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