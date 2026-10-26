В Израиле цена бензина с октановым числом 95 может превысить 9 шекелей за литр после окончания действия временного снижения налога на топливо. Льгота, введенная министром финансов Бецалелем Смотричем, должна завершиться 3 ноября — после выборов.

Налоговая льгота и цены на нефть

Как сообщает Jerusalem Post, Смотрич в прошлом месяце временно снизил государственный акциз на бензин на 1 шекель за литр, чтобы сдержать рост цен перед выборами.

Изначально соответствующее распоряжение предусматривало уменьшение налога на полшекеля за литр. Позднее министр удвоил льготу из-за роста мировых цен на нефть. В обычных условиях налоги составляют более 60% стоимости бензина в Израиле и обеспечивают государству около 20 млрд шекелей поступлений в год.

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Возможное повышение в ближайшие дни

По данным бюджетного департамента Министерства финансов, налоговые послабления за последние два месяца сократят государственные доходы примерно на 467 млн шекелей. Это происходит на фоне рекордных расходов на оборону, связанных с войной.

Даже если льготу продлят, бензин, как ожидается, может подорожать примерно на 30 агорот за литр — до более чем 8 шекелей. Ожидания нового раунда боевых действий с участием Израиля, США и Ирана уже повысили цены на нефть примерно на 10% по сравнению с концом сентября.

Окончательную цену должны определить в конце недели с учетом стоимости нефти в Средиземноморском бассейне. По данным издания, новая цена может действовать всего несколько дней.

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