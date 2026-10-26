В Ізраїлі ціна бензину може перевищити 9 шекелів за літр — Jerusalem Post

В Ізраїлі ціна бензину з октановим числом 95 може перевищити 9 шекелів за літр після завершення дії тимчасового зниження паливного податку. Пільга, запроваджена міністром фінансів Бецалелем Смотричем, має завершитися 3 листопада — після виборів.

Податкова пільга та ціни на нафту

Як повідомляє Jerusalem Post, Смотрич минулого місяця тимчасово знизив державний акциз на бензин на 1 шекель за літр, щоб стримати зростання цін перед виборами.

Спочатку відповідний наказ передбачав зменшення податку на пів шекеля за літр. Згодом міністр подвоїв пільгу через зростання світових цін на нафту. За звичайних умов податки становлять понад 60% вартості бензину в Ізраїлі та забезпечують державі близько 20 млрд шекелів надходжень на рік.

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Можливе підвищення найближчими днями

За даними бюджетного департаменту Міністерства фінансів, податкові послаблення за останні два місяці зменшать державні доходи приблизно на 467 млн шекелів. Це відбувається на тлі рекордних оборонних витрат, пов’язаних із війною.

Навіть якщо пільгу продовжать, бензин, за очікуваннями, може подорожчати приблизно на 30 агорот за літр — до понад 8 шекелів. Очікування нового раунду бойових дій за участю Ізраїлю, США та Ірану вже підвищили нафтові ціни приблизно на 10% порівняно з кінцем вересня.

Остаточну ціну мають визначити наприкінці тижня з урахуванням вартості нафти в Середземноморському басейні. За даними видання, нова ціна може діяти лише кілька днів.

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