У Пакистані консорціум Energas, до якого входять Lucky Group і Qatar Energy, відмовився від багатомільйонного плану зі спорудження термінала для скрапленого природного газу в порту Касім поблизу Карачі. Компанія пояснила це зміною енергетичної політики та потреб країни, а також неврегульованими питаннями політики й фіскальними питаннями, повідомляє Dawn.

Адміністрація порту Касім попередила Energas, що припинить дію остаточного листа про наміри, якщо до 30 листопада 2026 року не отримає безумовного прийняття його умов і оновленого статусу проєкту. За даними адміністрації, це також може призвести до конфіскації початкового концесійного платежу в розмірі $2 млн.

Вимога повернути платіж

Energas звернулася до прем’єр-міністра Пакистану з проханням повернути сплачені $2 млн. Голова компанії Мухаммад Алі Табба заявив, що консорціум узявся за самофінансований проєкт відповідно до тодішніх енергетичних потреб країни, які відтоді істотно змінилися.

За словами Табби, неможливість продовжити проєкт пов’язана зі зміною державної енергетичної політики та тривалим невирішенням питань із урядом, адміністрацією порту й іншими державними органами. Він також заявив, що уряд зобов’язувався врегулювати ці питання після переговорів із Катаром, однак вони залишилися невирішеними та вплинули на інтерес інвесторів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Energas послалася на остаточний звіт пакистанського Інтегрованого енергетичного дослідження від 28 березня 2025 року. За твердженням компанії, у звіті зазначено, що нові СПГ-термінали не будуть потрібні протягом наступних п’яти років.

Позиція адміністрації порту

Компанія також заявила, що передбачену політикою 2011 року п’ятирічну податкову пільгу для операторів СПГ-терміналів у червні 2021 року скасували для нових терміналів. Водночас PQA наголосила, що $2 млн є не звичайним авансовим платежем, а частиною концесійного платежу, який може бути конфіскований у разі невиконання умов у встановлений строк.

Адміністрація порту зазначила, що питання пропускної здатності газопроводів, угод на транспортування газу, ділянки для підключення, доступу третіх сторін і податкових пільг належать до зобов’язань забудовника. За правилами проєкту, девелопер має провести необхідні дослідження, отримати регуляторні дозволи, забезпечити фінансування, проєктування, будівництво та інші вимоги.

Читай нас у