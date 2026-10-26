在巴基斯坦，包括Lucky Group和Qatar Energy在内的Energas财团放弃了在卡拉奇附近卡西姆港建设液化天然气码头的数百万美元计划。该公司将此归因于该国能源政策和需求的变化，以及尚未解决的政策和财政问题，Dawn报道。

卡西姆港管理局警告Energas，如果在2026年11月30日前未收到对其条件的无条件接受以及更新后的项目状态，将终止最终意向书。管理局表示，这还可能导致200万美元的初始特许权付款被没收。

要求退还付款

Energas向巴基斯坦总理提出请求，要求退还已支付的200万美元。公司董事长穆罕默德·阿里·塔巴表示，财团根据该国当时的能源需求启动了这一自筹资金项目，而这些需求此后已发生重大变化。

塔巴表示，无法继续推进该项目与国家能源政策的变化，以及与政府、港口管理局和其他国家机构之间的问题长期未得到解决有关。他还表示，政府在与卡塔尔谈判后曾承诺解决这些问题，但问题仍未解决，并影响了投资者的兴趣。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Energas援引了日期为2025年3月28日的巴基斯坦综合能源研究最终报告。该公司称，报告指出，未来五年内将不需要新的液化天然气码头。

港口管理局的立场

该公司还表示，2011年政策中为液化天然气码头运营商规定的五年税收优惠于2021年6月被取消，不再适用于新码头。同时，PQA强调，200万美元并非普通预付款，而是特许权付款的一部分，如未能在规定期限内满足条件，该款项可能被没收。

港口管理局指出，天然气管道输送能力、天然气运输协议、接入地点、第三方准入和税收优惠等问题属于开发商的义务。根据项目规则，开发商必须开展必要研究、获得监管批准、确保融资、设计、建设并满足其他要求。

关注我们在