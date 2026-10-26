В Пакистане консорциум Energas, в который входят Lucky Group и Qatar Energy, отказался от многомиллионного плана строительства терминала сжиженного природного газа в порту Касим недалеко от Карачи. Компания объяснила это изменением энергетической политики и потребностей страны, а также неурегулированными политическими и фискальными вопросами, сообщает Dawn.

Администрация порта Касим предупредила Energas, что прекратит действие окончательного письма о намерениях, если до 30 ноября 2026 года не получит безусловного принятия его условий и обновленного статуса проекта. По данным администрации, это также может привести к конфискации первоначального концессионного платежа в размере $2 млн.

Требование вернуть платеж

Energas обратилась к премьер-министру Пакистана с просьбой вернуть уплаченные $2 млн. Председатель компании Мухаммад Али Табба заявил, что консорциум взялся за самофинансируемый проект в соответствии с тогдашними энергетическими потребностями страны, которые с тех пор существенно изменились.

По словам Таббы, невозможность продолжить проект связана с изменением государственной энергетической политики и длительным неразрешением вопросов с правительством, администрацией порта и другими государственными органами. Он также заявил, что правительство обязалось урегулировать эти вопросы после переговоров с Катаром, однако они остались нерешенными и повлияли на интерес инвесторов.

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Energas сослалась на окончательный отчет пакистанского Интегрированного энергетического исследования от 28 марта 2025 года. По утверждению компании, в отчете указано, что новые СПГ-терминалы не потребуются в течение следующих пяти лет.

Позиция администрации порта

Компания также заявила, что предусмотренная политикой 2011 года пятилетняя налоговая льгота для операторов СПГ-терминалов была отменена для новых терминалов в июне 2021 года. В то же время PQA подчеркнула, что $2 млн являются не обычным авансовым платежом, а частью концессионного платежа, который может быть конфискован в случае невыполнения условий в установленный срок.

Администрация порта отметила, что вопросы пропускной способности газопроводов, соглашений о транспортировке газа, участка для подключения, доступа третьих сторон и налоговых льгот относятся к обязательствам застройщика. По правилам проекта девелопер должен провести необходимые исследования, получить регуляторные разрешения, обеспечить финансирование, проектирование, строительство и выполнить другие требования.

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