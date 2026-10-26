W Pakistanie konsorcjum Energas, w skład którego wchodzą Lucky Group i Qatar Energy, zrezygnowało z wielomilionowego planu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w porcie Qasim niedaleko Karaczi. Spółka wyjaśniła tę decyzję zmianami w polityce energetycznej i potrzebach kraju, a także nierozwiązanymi kwestiami politycznymi i fiskalnymi, informuje Dawn.

Administracja portu Qasim ostrzegła Energas, że wycofa ostateczny list intencyjny, jeśli do 30 listopada 2026 roku nie otrzyma bezwarunkowej akceptacji jego warunków oraz zaktualizowanego statusu projektu. Według administracji może to również doprowadzić do przepadku początkowej opłaty koncesyjnej w wysokości 2 mln dolarów.

Żądanie zwrotu płatności

Energas zwrócił się do premiera Pakistanu z prośbą o zwrot zapłaconych 2 mln dolarów. Przewodniczący spółki Muhammad Ali Tabba oświadczył, że konsorcjum podjęło się samofinansowanego projektu zgodnie z ówczesnymi potrzebami energetycznymi kraju, które od tego czasu znacząco się zmieniły.

Według Tabby niemożność kontynuowania projektu wiąże się ze zmianą państwowej polityki energetycznej oraz długotrwałym brakiem rozwiązania kwestii z rządem, administracją portu i innymi organami państwowymi. Oświadczył również, że rząd zobowiązał się uregulować te kwestie po negocjacjach z Katarem, jednak pozostały one nierozwiązane i wpłynęły na zainteresowanie inwestorów.

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Energas powołał się na końcowy raport pakistańskiego Zintegrowanego Badania Energetycznego z 28 marca 2025 roku. Według spółki raport wskazuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat nowe terminale LNG nie będą potrzebne.

Stanowisko administracji portu

Spółka oświadczyła również, że przewidziana w polityce z 2011 roku pięcioletnia ulga podatkowa dla operatorów terminali LNG została w czerwcu 2021 roku zniesiona dla nowych terminali. Jednocześnie PQA podkreśliła, że 2 mln dolarów nie jest zwykłą zaliczką, lecz częścią opłaty koncesyjnej, która może przepaść w przypadku niespełnienia warunków w ustalonym terminie.

Administracja portu zaznaczyła, że kwestie przepustowości gazociągów, umów na transport gazu, miejsca przyłączenia, dostępu stron trzecich i ulg podatkowych należą do obowiązków dewelopera. Zgodnie z zasadami projektu deweloper musi przeprowadzić niezbędne badania, uzyskać zgody regulacyjne, zapewnić finansowanie, projektowanie, budowę oraz spełnić inne wymogi.

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