Kongres USA może zbadać import rosyjskiego oleju napędowego — The Hill

Grupa amerykańskich ustawodawców, w tym demokraci i republikański senator Thom Tillis, wysłała do dużych banków i zarządów portów listy ostrzegające przed możliwym dochodzeniem Kongresu w sprawie importu oleju napędowego z Rosji, państwa-agresora. Jak informuje The Hill, listy wysłano po oświadczeniach prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą importować to paliwo.

Autorzy pism oświadczyli, że każdy import rosyjskiego oleju napędowego do USA rodzi istotne kwestie prawne i może stać się przedmiotem działań prawnych oraz dochodzeń Kongresu. Podkreślili, że firmy importujące towary z naruszeniem prawa USA mogą ponosić odpowiedzialność karną i cywilną. Zdaniem ustawodawców odpowiedzialność karna może grozić nie tylko bezpośredniemu importerowi, lecz także firmom, które świadomie kupują rosyjski olej napędowy lub ułatwiają jego wwóz.

Wymóg zachowania dokumentów

Tillis, członek Izby Reprezentantów Gregory Meeks oraz senatorowie Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Chris Coons i Sheldon Whitehouse poprosili adresatów o zachowanie dokumentów dotyczących planowanych lub faktycznych dostaw i transakcji związanych z rosyjskim olejem napędowym.

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Listy otrzymali szefowie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo Bank, Goldman Sachs i Morgan Stanley, a także kierownictwo zarządów portów Nowego Jorku i New Jersey, Houstonu, Corpus Christi oraz Beaumont w Teksasie. Jeśli demokraci zdobędą kontrolę nad jedną lub obiema izbami Kongresu po wyborach w połowie kadencji, będą mieli szersze możliwości nadzoru i prowadzenia dochodzeń w sprawie starań administracji Trumpa o import oleju napędowego z Rosji.

Stanowisko Białego Domu

Wcześniej w tym miesiącu Trump oświadczył, że Rosja będzie dostarczać olej napędowy na rynek amerykański i światowy w warunkach wysokich cen. Administracja poinformowała również, że zniesie sankcje. W Moskwie oświadczono, że pierwsza partia oleju napędowego już wyruszyła do USA.

Inicjatywa wywołała krytykę przedstawicieli obu partii. Jej krytycy uważają, że może ona pomóc Rosji kontynuować wojnę przeciwko Ukrainie i zaszkodzić ludności cywilnej. Biały Dom oświadczył, że zniesienie sankcji jest zgodne z prawem i odpowiada wcześniejszej praktyce jednostki sankcyjnej Departamentu Skarbu USA. Rzeczniczka Białego Domu Taylor Rogers oświadczyła również, że demokraci zamierzają kontynuować dochodzenia dotyczące Trumpa, i twierdziła, że prezydent zrobił więcej niż ktokolwiek inny, aby zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską.

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