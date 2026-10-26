Конгресс США может расследовать импорт российского дизеля — The Hill

Группа американских законодателей, в которую вошли демократы и сенатор-республиканец Том Тиллис, направила крупным банкам и портовым администрациям письма с предупреждением о возможном расследовании Конгрессом импорта дизельного топлива из России — государства-агрессора. Как сообщает The Hill, письма были направлены после заявлений президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты будут импортировать это топливо.

Авторы обращений заявили, что любой импорт российского дизеля в США вызывает существенные юридические вопросы и может стать предметом судебных действий и расследований Конгресса. Они подчеркнули, что компании, импортирующие товары с нарушением законодательства США, могут нести уголовную и гражданскую ответственность. По мнению законодателей, уголовная ответственность может грозить не только непосредственному импортеру, но и компаниям, которые сознательно покупают российский дизель или содействуют его ввозу.

Требование сохранить документы

Тиллис, член Палаты представителей Грегори Микс и сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен, Рон Уайден, Крис Кунс и Шелдон Уайтхаус попросили адресатов сохранить документы относительно запланированных или фактических поставок и транзакций, связанных с российским дизелем.

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Письма получили руководители JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также главы портовых администраций Нью-Йорка и Нью-Джерси, Хьюстона, Корпус-Кристи и Бомонта в Техасе. Если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов, у них появятся более широкие возможности для надзора и расследований усилий администрации Трампа по импорту дизеля из России.

Позиция Белого дома

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что Россия будет поставлять дизельное топливо на американский и мировой рынки на фоне высоких цен. Администрация также сообщила, что отменит санкции. В Москве заявили, что первая партия дизеля уже отправилась в США.

Инициатива вызвала критику со стороны представителей обеих партий. Ее критики считают, что она может помочь России продолжать войну против Украины и навредить гражданскому населению. В Белом доме заявили, что отмена санкций законна и соответствует прежней практике санкционного подразделения Министерства финансов США. Представительница Белого дома Тейлор Роджерс также заявила, что демократы намерены продолжать расследования в отношении Трампа, и утверждала, что президент сделал больше, чем кто-либо другой, для завершения российско-украинской войны.

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