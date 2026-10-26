美国国会可能调查进口俄罗斯柴油——The Hill

包括民主党人和共和党参议员汤姆·蒂利斯在内的一批美国议员，向大型银行和港口管理机构发出信函，警告国会可能调查从俄罗斯这一侵略国进口柴油一事。正如《国会山报》报道，这些信函是在总统唐纳德·特朗普表示美国将进口这种燃料后发出的。

信函作者表示，任何向美国进口俄罗斯柴油的行为都会引发重大法律问题，并可能成为法律行动和国会调查的对象。他们强调，违反美国法律进口商品的公司可能承担刑事和民事责任。议员们认为，刑事责任可能不仅会威胁直接进口商，也会波及明知故犯购买俄罗斯柴油或协助其进口的公司。

要求保存文件

蒂利斯、众议员格雷戈里·米克斯以及参议员珍妮·沙欣、伊丽莎白·沃伦、罗恩·怀登、克里斯·孔斯和谢尔登·怀特豪斯要求收件人保存有关计划中或实际进行的、与俄罗斯柴油相关的运输和交易文件。

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摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和摩根士丹利的负责人，以及纽约和新泽西、休斯敦、得克萨斯州科珀斯克里斯蒂和博蒙特的港口管理机构负责人收到了这些信函。如果民主党人在中期选举后控制国会一院或两院，他们将拥有更广泛的监督和调查机会，以审查特朗普政府从俄罗斯进口柴油的努力。

白宫立场

本月早些时候，特朗普表示，在高油价背景下，俄罗斯将向美国和全球市场供应柴油。政府还表示将取消制裁。莫斯科方面称，首批柴油已启程运往美国。

该倡议引发了两党代表的批评。批评者认为，这可能帮助俄罗斯继续对乌克兰发动战争，并伤害平民。白宫表示，取消制裁是合法的，并符合美国财政部制裁部门以往的做法。白宫发言人泰勒·罗杰斯还表示，民主党打算继续对特朗普展开调查，并称总统为结束俄乌战争所做的努力超过了任何其他人。

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