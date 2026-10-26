W USA spółka EQT Corp. planuje przejąć producenta gazu ziemnego Range Resources w transakcji wymiany akcji, której łączna wartość, uwzględniając dług, przekracza 50 mld dolarów. Informuje o tym OilPrice. Po połączeniu spółka będzie produkować ponad 9 mld stóp sześciennych ekwiwalentu gazu dziennie w basenie Appalachów i, według szacunków EQT oraz Range, stanie się największym pionowo zintegrowanym producentem gazu ziemnego w USA.

Warunki wymiany akcji

Akcjonariusze Range Resources otrzymają po 0,987 akcji EQT za każdą swoją akcję. Oznacza to wycenę na poziomie 54,91 dolara za akcję Range oraz premię w wysokości 20,6% względem piątkowej ceny zamknięcia. Wartość kapitału własnego Range wynosi około 12,8 mld dolarów.

Po sfinalizowaniu transakcji akcjonariusze EQT będą posiadać około 73% połączonej spółki, a inwestorzy Range Resources pozostałe 27%. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2027 roku, pod warunkiem uzyskania zgód akcjonariuszy i regulatorów.

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Aktywa i oczekiwany efekt

Połączona spółka będzie posiadać prawie 3 mln akrów netto w basenie Appalachów, zasoby do odwiertów na ponad 30 lat oraz ponad 3 700 mil rurociągów segmentu midstream. EQT oświadczyła, że transakcja pozwoli obniżyć próg rentowności wolnych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem długu, do poniżej 2 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych.

Spółka liczy również na osiągnięcie 325 mln dolarów rocznych oszczędności w ciągu dwóch lat po fuzji oraz ponad 600 mln dolarów w dłuższej perspektywie. EQT i Range prognozują około 20 mld dolarów łącznych wolnych przepływów pieniężnych w ciągu kolejnych pięciu lat przy obecnych cenach terminowych.

Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej prognozuje wzrost wydobycia gazu w kraju ze 107,6 mld stóp sześciennych dziennie w 2025 roku do 111,7 mld w 2026 roku i 115,9 mld w 2027 roku. Eksport skroplonego gazu ziemnego, według tej prognozy, osiągnie w 2026 roku rekordowe 17,4 mld stóp sześciennych dziennie.

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