В США компания EQT Corp. планирует приобрести производителя природного газа Range Resources в сделке по обмену акциями, общая стоимость которой с учетом долга превышает 50 млрд долларов. Об этом сообщает OilPrice. После объединения компания будет добывать более 9 млрд кубических футов газового эквивалента в сутки в Аппалачском бассейне и, по оценке EQT и Range, станет крупнейшим вертикально интегрированным производителем природного газа в США.

Условия обмена акциями

Акционеры Range Resources получат по 0,987 акции EQT за каждую свою акцию. Это предполагает оценку в 54,91 доллара за акцию Range и премию в 20,6% к цене закрытия торгов в пятницу. Стоимость акционерного капитала Range составляет около 12,8 млрд долларов.

После завершения сделки акционерам EQT будет принадлежать примерно 73% объединенной компании, а инвесторам Range Resources — оставшиеся 27%. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года при условии одобрения акционерами и регуляторами.

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Активы и ожидаемый эффект

Объединенная компания будет иметь почти 3 млн нетто-акров в Аппалачском бассейне, запасы для бурения более чем на 30 лет и свыше 3 700 миль трубопроводов среднего сегмента. EQT заявила, что сделка позволит снизить порог безубыточности свободного денежного потока с учетом долга до менее чем 2 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Компания также рассчитывает достичь 325 млн долларов ежегодной экономии в течение двух лет после слияния и более 600 млн долларов в более долгосрочной перспективе. EQT и Range прогнозируют около 20 млрд долларов совокупного свободного денежного потока в течение следующих пяти лет при текущих форвардных ценах.

Управление энергетической информации США прогнозирует рост добычи газа в стране со 107,6 млрд кубических футов в сутки в 2025 году до 111,7 млрд в 2026 году и 115,9 млрд в 2027 году. Экспорт сжиженного природного газа, согласно этому прогнозу, в 2026 году достигнет рекордных 17,4 млрд кубических футов в сутки.

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