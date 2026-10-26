在美国，EQT Corp.计划通过换股交易收购天然气生产商Range Resources，该交易的总价值连同债务超过500亿美元。OilPrice报道称。合并后，该公司将在阿巴拉契亚盆地日产超过90亿立方英尺的天然气当量，并且据EQT和Range估计，将成为美国最大的垂直一体化天然气生产商。

换股条款

Range Resources股东每持有一股该公司股票，将获得0.987股EQT股票。这意味着Range每股估值为54.91美元，较周五收盘价溢价20.6%。Range的股权价值约为128亿美元。

交易完成后，EQT股东将持有合并后公司约73%的股份，Range Resources投资者将持有其余27%。该交易预计将在2027年第一季度完成，但须获得股东和监管机构批准。

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资产和预期效果

合并后的公司将在阿巴拉契亚盆地拥有近300万净英亩土地、可供钻探超过30年的储量，以及超过3,700英里的中游管道。EQT表示，这笔交易将使其将计入债务的自由现金流盈亏平衡点降至每百万英国热量单位2美元以下。

该公司还预计在合并后的两年内实现每年3.25亿美元的节省，并在更长期内实现超过6亿美元的节省。EQT和Range预计，按当前远期价格计算，未来五年合计自由现金流约为200亿美元。

美国能源信息署预计，该国天然气产量将从2025年的每日1,076亿立方英尺增至2026年的1,117亿立方英尺，并在2027年达到1,159亿立方英尺。根据这一预测，液化天然气出口量将在2026年达到创纪录的每日174亿立方英尺。

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