EQT планує придбати Range Resources за понад $50 млрд — OilPrice

У США компанія EQT Corp. планує придбати виробника природного газу Range Resources в угоді з обміном акціями, загальна вартість якої з урахуванням боргу перевищує 50 млрд доларів. Про це повідомляє OilPrice. Після об’єднання компанія вироблятиме понад 9 млрд кубічних футів газового еквівалента на добу в Аппалачському басейні та, за оцінкою EQT і Range, стане найбільшим вертикально інтегрованим виробником природного газу у США.

Умови обміну акціями

Акціонери Range Resources отримають по 0,987 акції EQT за кожну свою акцію. Це передбачає оцінку в 54,91 долара за акцію Range та премію 20,6% до ціни закриття торгів у п’ятницю. Вартість акціонерного капіталу Range становить близько 12,8 млрд доларів.

Після завершення угоди акціонерам EQT належатиме приблизно 73% об’єднаної компанії, а інвесторам Range Resources — решта 27%. Закриття транзакції очікується у першому кварталі 2027 року за умови схвалення акціонерами та регуляторами.

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Активи та очікуваний ефект

Об’єднана компанія матиме майже 3 млн нетто-акрів в Аппалачському басейні, запаси для буріння на понад 30 років і більш як 3 700 миль трубопроводів середнього сегмента. EQT заявила, що угода дасть змогу знизити поріг беззбитковості вільного грошового потоку без урахування боргу до менш ніж 2 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Компанія також розраховує досягти 325 млн доларів щорічної економії протягом двох років після злиття та понад 600 млн доларів у довшій перспективі. EQT і Range прогнозують близько 20 млрд доларів сукупного вільного грошового потоку за наступні п’ять років за поточними форвардними цінами.

Управління енергетичної інформації США прогнозує зростання видобутку газу в країні зі 107,6 млрд кубічних футів на добу у 2025 році до 111,7 млрд у 2026-му та 115,9 млрд у 2027-му. Експорт скрапленого природного газу, за цим прогнозом, у 2026 році сягне рекордних 17,4 млрд кубічних футів на добу.

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