Estoński operator systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu Elering ogłosił przetarg na budowę centrum zarządzania kryzysowego w Tallinnie. Szacunkowa wartość projektu wynosi 28,7 mln euro bez VAT. Obiekt zostanie zbudowany obok głównej siedziby spółki przy Kadaka tee, poinformował ERR News.

Wymogi bezpieczeństwa

Nowe centrum ma spełniać wymogi bezpieczeństwa w dziedzinie obrony państwa. Jego budowa jest częścią szerszego programu gotowości kryzysowej Elering, w ramach którego spółka inwestuje w ochronę infrastruktury.

Hannes Kont, kierownik działu gotowości kryzysowej Elering, oświadczył, że ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa operator musi zapewnić dyspozytorom możliwość kontrolowania sytuacji w każdej chwili za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów transmisji danych. Według niego wydarzenia w Ukrainie oraz publikowane przez państwo oceny zagrożeń sprawiły, że wymogi ochrony stały się bardziej precyzyjne i wyższe.

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Terminy budowy

Kont nie ujawnił rozwiązań technicznych, które mają zapewnić stałe monitorowanie stanu infrastruktury elektrycznej i gazowej, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Elering planuje podpisać umowę na budowę nie później niż na początku 2027 roku. Uczestnicy przetargu muszą złożyć wstępne oferty zakładające 20-miesięczny okres realizacji. Spółka oczekuje, że centrum zarządzania kryzysowego może być gotowe pod koniec 2028 roku lub na początku 2029 roku.

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