Эстонский оператор систем передачи электроэнергии и газа Elering объявил тендер на строительство центра кризисного управления в Таллине. Ожидаемая стоимость проекта составляет €28,7 млн без НДС. Объект построят рядом с главным офисом компании на Kadaka tee, сообщает ERR News.

Требования безопасности

Новый центр должен соответствовать требованиям безопасности в сфере государственной обороны. Его строительство является частью более широкой программы кризисной готовности Elering, в рамках которой компания инвестирует в защиту инфраструктуры.

Руководитель подразделения кризисной готовности Elering Ханнес Конт заявил, что из-за изменения ситуации в сфере безопасности оператору необходимо обеспечить диспетчерам возможность в любой момент контролировать ситуацию через защищенные каналы передачи данных. По его словам, события в Украине и оценки угроз, публикуемые государством, сделали требования к защите более точными и высокими.

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Сроки строительства

Конт не раскрыл технические решения, которые должны обеспечить постоянный мониторинг состояния электрической и газовой инфраструктуры, сославшись на соображения безопасности.

Elering планирует заключить договор на строительство не позднее начала 2027 года. Участники тендера должны подать предварительные предложения с расчетом на 20-месячный срок. Компания рассчитывает, что центр кризисного управления может быть готов в конце 2028 года или в начале 2029 года.

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