Łączna zainstalowana moc energetyki wiatrowej i słonecznej w Chinach na koniec września 2026 roku osiągnęła 2010 GW. Dane te 26 października opublikowała Krajowa Administracja Energetyczna Chin, informuje ECNS.

Energetyka słoneczna i wiatrowa

Na energetykę słoneczną przypadało 1310 GW łącznej zainstalowanej mocy. Zainstalowana moc energetyki wiatrowej wyniosła 700 GW.

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Rola energii odnawialnej

Krajowa Administracja Energetyczna oświadczyła, że sektor energii odnawialnej w Chinach szybko się rozwijał w ostatnich latach. Według urzędu odgrywa on coraz ważniejszą rolę w transformacji energetycznej kraju, wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego i przyciąganiu inwestycji do sektora energetycznego.

Zdjęcie z Qinghai

W materiale opublikowano również zdjęcie z budowy słonecznej elektrowni cieplnej w Delingha, w Haixi Mongolsko-Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej prowincji Qinghai. Zdjęcie wykonano 16 kwietnia 2025 roku. Według podpisu pod fotografią jest to największy w Chinach projekt skoncentrowanej energetyki słonecznej z jednym blokiem energetycznym.

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