Moc energetyki wiatrowej i słonecznej w Chinach osiągnęła 2010 GW — ECNS
Łączna zainstalowana moc energetyki wiatrowej i słonecznej w Chinach na koniec września 2026 roku osiągnęła 2010 GW. Dane te 26 października opublikowała Krajowa Administracja Energetyczna Chin, informuje ECNS.
Energetyka słoneczna i wiatrowa
Na energetykę słoneczną przypadało 1310 GW łącznej zainstalowanej mocy. Zainstalowana moc energetyki wiatrowej wyniosła 700 GW.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Rola energii odnawialnej
Krajowa Administracja Energetyczna oświadczyła, że sektor energii odnawialnej w Chinach szybko się rozwijał w ostatnich latach. Według urzędu odgrywa on coraz ważniejszą rolę w transformacji energetycznej kraju, wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego i przyciąganiu inwestycji do sektora energetycznego.
Zdjęcie z Qinghai
W materiale opublikowano również zdjęcie z budowy słonecznej elektrowni cieplnej w Delingha, w Haixi Mongolsko-Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej prowincji Qinghai. Zdjęcie wykonano 16 kwietnia 2025 roku. Według podpisu pod fotografią jest to największy w Chinach projekt skoncentrowanej energetyki słonecznej z jednym blokiem energetycznym.