Потужності вітрової та сонячної енергетики Китаю сягнули 2010 ГВт — ECNS

Сукупна встановлена потужність вітрової та сонячної енергетики Китаю наприкінці вересня 2026 року досягла 2010 ГВт. Такі дані 26 жовтня оприлюднило Національне енергетичне управління Китаю, повідомляє ECNS.

Сонячна та вітрова енергетика

На сонячну енергетику припадало 1310 ГВт сукупної встановленої потужності. Встановлена потужність вітрової енергетики становила 700 ГВт.

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Роль відновлюваної енергетики

У Національному енергетичному управлінні заявили, що сектор відновлюваної енергетики Китаю швидко розширювався в останні роки. За даними відомства, він відіграє дедалі важливішу роль в енергетичному переході країни, зміцненні енергетичної безпеки та залученні інвестицій до енергетичного сектору.

Фото з Цинхаю

У матеріалі також опубліковано фото з будівництва сонячної теплоелектростанції в Делінха, у Хайсі-Монголо-Тибетській автономній префектурі провінції Цинхай. Знімок зробили 16 квітня 2025 року. За підписом до фото, це найбільший у Китаї проєкт концентрованої сонячної теплоенергетики з одним енергоблоком.

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