Совокупная установленная мощность ветровой и солнечной энергетики Китая в конце сентября 2026 года достигла 2010 ГВт. Такие данные 26 октября обнародовало Национальное энергетическое управление Китая, сообщает ECNS.

Солнечная и ветровая энергетика

На солнечную энергетику приходилось 1310 ГВт совокупной установленной мощности. Установленная мощность ветровой энергетики составила 700 ГВт.

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Роль возобновляемой энергетики

В Национальном энергетическом управлении заявили, что сектор возобновляемой энергетики Китая быстро расширялся в последние годы. По данным ведомства, он играет все более важную роль в энергетическом переходе страны, укреплении энергетической безопасности и привлечении инвестиций в энергетический сектор.

Фото из Цинхая

В материале также опубликована фотография со строительства солнечной теплоэлектростанции в Дэлинха, в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции Цинхай. Снимок был сделан 16 апреля 2025 года. Согласно подписи к фото, это крупнейший в Китае проект концентрированной солнечной теплоэнергетики с одним энергоблоком.

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