Indyjska państwowa spółka rafineryjna Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ograniczy w listopadzie zakupy rosyjskiej ropy. Wysokie koszty transportu i premie doliczane do ceny rosyjskiego surowca sprawiły, że oferty z Bliskiego Wschodu stały się dla spółki bardziej atrakcyjne komercyjnie, poinformował OilPrice.

Udział rosyjskiej ropy

Dyrektor finansowy BPCL Vetsa Ramakrishna Gupta powiedział podczas rozmowy z analitykami dotyczącej wyników kwartalnych, że wolumen zakupów rosyjskiej ropy w listopadzie będzie znacząco niższy. Od lipca do września rosyjska ropa stanowiła 37% wszystkich dostaw ropy dla BPCL.

Jednocześnie Gupta zaznaczył, że pod koniec roku zakupy rosyjskiej ropy mogą wzrosnąć. Jak powiedział, premia za rosyjską ropę dla grudniowych partii spadła do 1–2 dolarów za baryłkę, w porównaniu z poziomem do 13 dolarów za baryłkę dla partii w bieżącym miesiącu.

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Zmiana struktury importu

Decyzja BPCL wpisuje się w ogólną tendencję spadku indyjskiego importu rosyjskiej ropy ze względu na wyższe koszty w porównaniu z dostawami z Bliskiego Wschodu. Według danych o śledzeniu statków, przytaczanych przez Reuters, we wrześniu Indie importowały z Bliskiego Wschodu 2,8 mln baryłek ropy dziennie — o 32% więcej niż w sierpniu i był to najwyższy poziom od lutego.

Rosja pozostała we wrześniu największym pojedynczym dostawcą ropy do Indii, jednak wolumen dostaw spadł o 14% w porównaniu z sierpniem — do 1,8 mln baryłek dziennie. Udział rosyjskiej ropy w indyjskim imporcie zmniejszył się z 46,6% w sierpniu do 33,5% we wrześniu.

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