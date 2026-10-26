BPCL将于11月削减从俄罗斯进口石油 — OilPrice

印度国有炼油公司Bharat Petroleum Corporation Limited（BPCL）将于11月减少采购俄罗斯石油。高昂的运输成本以及俄罗斯原油价格溢价，使中东供应对该公司而言更具商业吸引力，OilPrice报道称。

俄罗斯石油的份额

BPCL财务负责人Vetsa Ramakrishna Gupta在与分析师讨论季度业绩时表示，11月采购俄罗斯石油的规模将大幅减少。7月至9月，俄罗斯石油占BPCL全部原油供应的37%。

同时，Gupta指出，俄罗斯石油采购量可能在年底增加。据他介绍，12月货物的俄罗斯石油溢价已降至每桶1至2美元，而本月货物的溢价最高为每桶13美元。

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进口结构变化

BPCL的决定符合印度因成本高于中东供应而减少进口俄罗斯石油的总体趋势。根据路透社援引的船舶追踪数据，印度9月从中东进口了每日280万桶石油，比8月增加32%，为2月以来的最高水平。

俄罗斯9月仍是印度最大的单一石油供应国，但供应量较8月下降14%，至每日180万桶。俄罗斯石油在印度进口中的份额从8月的46.6%降至9月的33.5%。

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