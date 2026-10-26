BPCL скоротить імпорт нафти з Росії у листопаді — OilPrice

Індійська державна нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) у листопаді скоротить закупівлі російської нафти. Висока вартість перевезень і премії до ціни російської сировини зробили пропозиції з Близького Сходу комерційно привабливішими для компанії, повідомляє OilPrice.

Частка російської нафти

Керівник фінансового напряму BPCL Ветса Рамакрішна Гупта заявив під час обговорення квартальних результатів із аналітиками, що обсяги закупівель російської нафти в листопаді будуть істотно меншими. У липні—вересні російська нафта становила 37% усіх поставок нафти для BPCL.

Водночас Гупта зазначив, що наприкінці року закупівлі російської нафти можуть зрости. За його словами, премія на російську нафту для грудневих партій знизилася до 1–2 доларів за барель порівняно з рівнем до 13 доларів за барель для партій поточного місяця.

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Зміна структури імпорту

Рішення BPCL відповідає загальній тенденції скорочення індійського імпорту російської нафти через вищі витрати порівняно з близькосхідними поставками. За даними відстеження суден, які наводить Reuters, у вересні Індія імпортувала з Близького Сходу 2,8 млн барелів нафти на добу — на 32% більше, ніж у серпні, і це був найвищий показник із лютого.

Росія залишалася найбільшим окремим постачальником нафти до Індії у вересні, однак обсяг поставок скоротився на 14% проти серпня — до 1,8 млн барелів на добу. Частка російської нафти в індійському імпорті знизилася з 46,6% у серпні до 33,5% у вересні.

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