BPCL сократит импорт нефти из России в ноябре — OilPrice

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) в ноябре сократит закупки российской нефти. Высокая стоимость перевозок и премии к цене российского сырья сделали предложения с Ближнего Востока более коммерчески привлекательными для компании, сообщает OilPrice.

Доля российской нефти

Руководитель финансового направления BPCL Ветса Рамакришна Гупта заявил во время обсуждения квартальных результатов с аналитиками, что объемы закупок российской нефти в ноябре будут существенно меньше. В июле—сентябре российская нефть составляла 37% всех поставок нефти для BPCL.

В то же время Гупта отметил, что в конце года закупки российской нефти могут вырасти. По его словам, премия на российскую нефть для декабрьских партий снизилась до 1–2 долларов за баррель по сравнению с уровнем до 13 долларов за баррель для партий текущего месяца.

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Изменение структуры импорта

Решение BPCL соответствует общей тенденции сокращения индийского импорта российской нефти из-за более высоких затрат по сравнению с ближневосточными поставками. Согласно данным отслеживания судов, которые приводит Reuters, в сентябре Индия импортировала с Ближнего Востока 2,8 млн баррелей нефти в сутки — на 32% больше, чем в августе, и это был самый высокий показатель с февраля.

Россия оставалась крупнейшим отдельным поставщиком нефти в Индию в сентябре, однако объем поставок сократился на 14% по сравнению с августом — до 1,8 млн баррелей в сутки. Доля российской нефти в индийском импорте снизилась с 46,6% в августе до 33,5% в сентябре.

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