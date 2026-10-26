Експерти вказали на лазівки для Santos у газовій схемі — ABC News Australia

У федеральному парламенті Австралії розглядають законопроєкт про національну схему резервування газу. Вона передбачає, що експортери щороку резервуватимуть для внутрішнього ринку еквівалент до 20% свого видобутку. Аналітики, профспілки та великі споживачі газу попереджають, що документ усе ще містить лазівки, якими компанія Santos потенційно може скористатися, повідомляє ABC News Australia.

Уряд Ентоні Албанезе прагне дещо збільшити пропозицію газу на східному узбережжі країни, де ціни зросли після початку експорту скрапленого природного газу з Квінсленду у 2016 році. Західна Австралія буде звільнена від дії схеми, тоді як Північна територія може підпадати під її дію.

Занепокоєння щодо Santos

Керівник Австралійської робітничої спілки Пол Фарроу заявив, що попри зміни до проєкту закону в ньому залишилися положення, які можуть дозволити Santos не постачати додатковий газ місцевому ринку. За його словами, експортер може виконувати вимоги за рахунок так званих паперових поставок — наприклад, придбавши місцеві газові проєкти та зарахувавши їхній видобуток до власного.

Аналітик MST Financial Сол Кавонік вважає, що ефективність схеми майже повністю залежатиме від базових показників, за якими визначатимуть зобов’язання газових проєктів. Він застеріг, що процес встановлення цих показників може бути непрозорим і вразливим до лобістського впливу.

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За даними розслідування ABC, проєкт Gladstone LNG, який очолює Santos, за останні десять років залучив із внутрішнього ринку та експортував обсяг газу, еквівалентний 20% внутрішнього попиту на східному узбережжі Австралії. Потужність його LNG-заводу становить 7,8 млн тонн на рік, хоча проєкт не мав достатньо власного газу, щоб повністю завантажити підприємство.

Дискусія про ціни та правила продажу

Представник Асоціації споживачів енергії Ендрю Річардс підтримав задум реформи, але закликав уникати неоднозначних норм, які можуть послабити її мету. За його словами, ціни на газ у східних штатах цього року знизилися приблизно з 13 до 8,50 австралійського долара за гігаджоуль після того, як Santos скоротила закупівлі газу на внутрішньому ринку; Річардс вважає це свідченням впливу GLNG на ціни.

Водночас галузеве об’єднання Australian Energy Producers виступило проти окремих положень законопроєкту. Його генеральна директорка Саманта Маккаллок заявила сенатському комітету, що вимога не просто пропонувати, а обов’язково продавати зарезервований газ може змусити виробників укладати угоди нижче собівартості або на некомерційних умовах. Кавонік також застеріг, що нинішня редакція документа може стимулювати експортерів скуповувати менших внутрішніх виробників і посилювати їхній ринковий вплив. ABC звернулася до Santos по коментар.

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