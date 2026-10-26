Federalny parlament Australii rozpatruje projekt ustawy o krajowym systemie rezerw gazu. Przewiduje on, że eksporterzy będą co roku rezerwować dla rynku krajowego ilość odpowiadającą 20% ich wydobycia. Analitycy, związki zawodowe i duzi odbiorcy gazu ostrzegają, że dokument nadal zawiera luki, z których Santos może potencjalnie skorzystać, informuje ABC News Australia.

Rząd Anthony’ego Albanese’a dąży do nieznacznego zwiększenia podaży gazu na wschodnim wybrzeżu kraju, gdzie ceny wzrosły po rozpoczęciu eksportu skroplonego gazu ziemnego z Queensland w 2016 roku. Australia Zachodnia będzie wyłączona z systemu, natomiast Terytorium Północne może zostać nim objęte.

Obawy dotyczące Santos

Sekretarz Australian Workers’ Union Paul Farrow powiedział, że mimo zmian w projekcie ustawy nadal zawiera on przepisy, które mogą pozwolić Santos nie dostarczać dodatkowego gazu na lokalny rynek. Według niego eksporter może spełnić wymogi za pomocą tak zwanych papierowych dostaw — na przykład kupując lokalne projekty gazowe i zaliczając ich wydobycie do własnego.

Analityk MST Financial Saul Kavonic uważa, że skuteczność systemu będzie niemal całkowicie zależeć od wartości bazowych, według których będą określane zobowiązania projektów gazowych. Ostrzegł, że proces ustalania tych wartości może być nieprzejrzysty i podatny na wpływy lobbingowe.

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Według śledztwa ABC kierowany przez Santos projekt Gladstone LNG w ciągu ostatnich 10 lat pozyskał z rynku krajowego i wyeksportował ilość gazu odpowiadającą 20% krajowego popytu na wschodnim wybrzeżu Australii. Zdolność jego zakładu LNG wynosi 7,8 mln ton rocznie, choć projekt nie miał wystarczającej ilości własnego gazu, aby w pełni wykorzystać instalację.

Dyskusja o cenach i zasadach sprzedaży

Przedstawiciel Energy Users Association Andrew Richards poparł założenia reformy, ale wezwał do unikania niejednoznacznych przepisów, które mogłyby osłabić jej cel. Według niego ceny gazu we wschodnich stanach spadły w tym roku z około 13 do 8,50 dolara australijskiego za gigadżul po tym, jak Santos ograniczył zakupy gazu na rynku krajowym; Richards uważa to za dowód wpływu GLNG na ceny.

Jednocześnie stowarzyszenie branżowe Australian Energy Producers sprzeciwiło się części przepisów projektu ustawy. Jego dyrektor generalna Samantha McCulloch powiedziała komisji Senatu, że wymóg nie tylko oferowania, lecz także obowiązkowej sprzedaży zarezerwowanego gazu może zmusić producentów do zawierania umów poniżej kosztów lub na warunkach niekomercyjnych. Kavonic również ostrzegł, że obecna wersja dokumentu może zachęcić eksporterów do wykupywania mniejszych krajowych producentów i wzmacniania ich wpływu rynkowego. ABC zwróciło się do Santos o komentarz.

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