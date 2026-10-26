澳大利亚联邦议会正在审议一项关于全国天然气储备机制的法案。该机制规定，出口商每年将为国内市场预留相当于其产量20%的天然气。分析人士、工会和大型天然气用户警告称，文件中仍存在桑托斯公司可能利用的漏洞，澳大利亚广播公司新闻报道。

安东尼·阿尔巴尼斯政府寻求略微增加该国东海岸的天然气供应。自2016年昆士兰州开始出口液化天然气以来，当地价格一直上涨。西澳大利亚州将获豁免，不适用该机制，而北领地则可能被纳入其中。

对桑托斯的担忧

澳大利亚工人联盟负责人保罗·法罗表示，尽管法案草案已作出修改，但其中仍保留了可能让桑托斯无需向当地市场供应额外天然气的条款。据他称，这家出口商可以通过所谓的纸面供应来满足要求——例如收购本地天然气项目，并将其产量计入自身产量。

MST Financial分析师索尔·卡沃尼克认为，该机制的有效性几乎将完全取决于用于确定天然气项目义务的基准指标。他警告称，制定这些指标的过程可能不透明，并容易受到游说影响。

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根据澳大利亚广播公司的调查，由桑托斯牵头的Gladstone LNG项目在过去10年中从国内市场获取并出口了相当于澳大利亚东海岸国内需求20%的天然气量。其液化天然气工厂年产能为780万吨，但该项目没有足够的自有天然气来充分利用该设施。

关于价格和销售规则的讨论

能源用户协会代表安德鲁·理查兹支持改革构想，但呼吁避免可能削弱其目标的模糊规定。据他称，在桑托斯削减国内市场的天然气采购后，东部各州的天然气价格今年已从每吉焦约13澳元降至8.50澳元；理查兹认为，这证明了GLNG对价格的影响。

与此同时，行业组织Australian Energy Producers反对法案的部分条款。其首席执行官萨曼莎·麦卡洛克向参议院委员会表示，要求生产商不仅提供、而且必须出售储备天然气，可能迫使生产商以低于成本或非商业条款达成协议。卡沃尼克还警告称，文件的现行版本可能激励出口商收购较小的国内生产商，并增强其市场影响力。澳大利亚广播公司已向桑托斯寻求置评。

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