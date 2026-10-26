Федеральный парламент Австралии рассматривает законопроект о национальной схеме резервирования газа. Она предусматривает, что экспортёры будут ежегодно резервировать для внутреннего рынка объём, эквивалентный 20% их добычи. Аналитики, профсоюзы и крупные потребители газа предупреждают, что документ по-прежнему содержит лазейки, которыми компания Santos потенциально может воспользоваться, сообщает ABC News Australia.

Правительство Энтони Альбанезе стремится несколько увеличить предложение газа на восточном побережье страны, где цены выросли после начала экспорта сжиженного природного газа из Квинсленда в 2016 году. Западная Австралия будет освобождена от действия схемы, тогда как Северная территория может подпасть под её действие.

Опасения относительно Santos

Руководитель Австралийского рабочего союза Пол Фэрроу заявил, что, несмотря на изменения в проекте закона, в нём остались положения, которые могут позволить Santos не поставлять дополнительный газ на местный рынок. По его словам, экспортёр может выполнить требования за счёт так называемых бумажных поставок — например, купив местные газовые проекты и засчитав их добычу как собственную.

Аналитик MST Financial Сол Кавоник считает, что эффективность схемы будет почти полностью зависеть от базовых показателей, по которым будут определяться обязательства газовых проектов. Он предупредил, что процесс установления этих показателей может быть непрозрачным и уязвимым для лоббистского влияния.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Согласно расследованию ABC, проект Gladstone LNG, возглавляемый Santos, за последние 10 лет привлёк с внутреннего рынка и экспортировал объём газа, эквивалентный 20% внутреннего спроса на восточном побережье Австралии. Мощность его завода СПГ составляет 7,8 млн тонн в год, хотя проект не располагал достаточным объёмом собственного газа, чтобы полностью загрузить предприятие.

Дискуссия о ценах и правилах продажи

Представитель Ассоциации потребителей энергии Эндрю Ричардс поддержал замысел реформы, но призвал избегать неоднозначных норм, которые могут ослабить её цель. По его словам, цены на газ в восточных штатах в этом году снизились примерно с 13 до 8,50 австралийского доллара за гигаджоуль после того, как Santos сократила закупки газа на внутреннем рынке; Ричардс считает это свидетельством влияния GLNG на цены.

В то же время отраслевое объединение Australian Energy Producers выступило против отдельных положений законопроекта. Его генеральный директор Саманта Маккаллок заявила комитету Сената, что требование не просто предлагать, а обязательно продавать зарезервированный газ может вынудить производителей заключать сделки ниже себестоимости или на некоммерческих условиях. Кавоник также предупредил, что нынешняя редакция документа может стимулировать экспортёров скупать меньших внутренних производителей и усиливать их рыночное влияние. ABC обратилось к Santos за комментарием.

Читай нас в