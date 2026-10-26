W Izraelu cena benzyny może przekroczyć 9 szekli za litr — Jerusalem Post
W Izraelu cena benzyny 95-oktanowej może przekroczyć 9 szekli za litr po wygaśnięciu tymczasowej obniżki podatku paliwowego. Ulga, wprowadzona przez ministra finansów Becalela Smotricza, ma zakończyć się 3 listopada — po wyborach.
Ulga podatkowa i ceny ropy
Jak podaje Jerusalem Post, Smotricz w ubiegłym miesiącu tymczasowo obniżył państwową akcyzę na benzynę o 1 szekla za litr, aby powstrzymać wzrost cen przed wyborami.
Początkowo odpowiednie rozporządzenie przewidywało obniżenie podatku o pół szekla za litr. Później minister podwoił ulgę z powodu wzrostu światowych cen ropy. W normalnych warunkach podatki stanowią ponad 60% ceny benzyny w Izraelu i zapewniają państwu około 20 mld szekli wpływów rocznie.
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Możliwa podwyżka w najbliższych dniach
Według departamentu budżetowego Ministerstwa Finansów ulgi podatkowe z ostatnich dwóch miesięcy zmniejszą dochody państwa o około 467 mln szekli. Dzieje się to w obliczu rekordowych wydatków na obronę związanych z wojną.
Nawet jeśli ulga zostanie przedłużona, benzyna może zdrożeć, według oczekiwań, o około 30 agorot za litr — do ponad 8 szekli. Oczekiwania na nową rundę działań zbrojnych z udziałem Izraela, USA i Iranu podniosły już ceny ropy o około 10% w porównaniu z końcem września.
Ostateczna cena ma zostać ustalona pod koniec tygodnia z uwzględnieniem kosztu ropy w basenie Morza Śródziemnego. Według publikacji nowa cena może obowiązywać tylko przez kilka dni.