W Izraelu cena benzyny 95-oktanowej może przekroczyć 9 szekli za litr po wygaśnięciu tymczasowej obniżki podatku paliwowego. Ulga, wprowadzona przez ministra finansów Becalela Smotricza, ma zakończyć się 3 listopada — po wyborach.

Ulga podatkowa i ceny ropy

Jak podaje Jerusalem Post, Smotricz w ubiegłym miesiącu tymczasowo obniżył państwową akcyzę na benzynę o 1 szekla za litr, aby powstrzymać wzrost cen przed wyborami.

Początkowo odpowiednie rozporządzenie przewidywało obniżenie podatku o pół szekla za litr. Później minister podwoił ulgę z powodu wzrostu światowych cen ropy. W normalnych warunkach podatki stanowią ponad 60% ceny benzyny w Izraelu i zapewniają państwu około 20 mld szekli wpływów rocznie.

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Możliwa podwyżka w najbliższych dniach

Według departamentu budżetowego Ministerstwa Finansów ulgi podatkowe z ostatnich dwóch miesięcy zmniejszą dochody państwa o około 467 mln szekli. Dzieje się to w obliczu rekordowych wydatków na obronę związanych z wojną.

Nawet jeśli ulga zostanie przedłużona, benzyna może zdrożeć, według oczekiwań, o około 30 agorot za litr — do ponad 8 szekli. Oczekiwania na nową rundę działań zbrojnych z udziałem Izraela, USA i Iranu podniosły już ceny ropy o około 10% w porównaniu z końcem września.

Ostateczna cena ma zostać ustalona pod koniec tygodnia z uwzględnieniem kosztu ropy w basenie Morza Śródziemnego. Według publikacji nowa cena może obowiązywać tylko przez kilka dni.

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