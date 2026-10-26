Ropa Brent kosztowała 115,41 dol. za baryłkę 26 października — Fortune

Według stanu na godzinę 8:15 czasu wschodniego w USA 26 października ropa Brent kosztowała 115,41 dol. za baryłkę. To o 23 centy mniej niż rano poprzedniego dnia, gdy cena wynosiła 115,64 dol., podaje Fortune.

W ciągu miesiąca notowania Brent wzrosły o 13,30%: miesiąc temu baryłka kosztowała 101,86 dol. W ujęciu rocznym cena wzrosła o 49,48 dol., czyli o 75,04%, z poziomu 65,93 dol. za baryłkę.

Czynniki wpływające na cenę ropy

Cena ropy zależy od popytu i podaży, a także od oczekiwań uczestników rynku dotyczących przyszłych dostaw i konsumpcji. Na notowania mogą wpływać wydarzenia geopolityczne, decyzje OPEC+ oraz ryzyko spowolnienia gospodarczego.

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Podczas handlu kontraktami futures ceny są stale aktualizowane, gdy uczestnicy rynku zawierają transakcje dotyczące przyszłych dostaw. Brent jest głównym światowym benchmarkiem do wyceny ropy, podczas gdy West Texas Intermediate, czyli WTI, uznawana jest za kluczowy wskaźnik dla Ameryki Północnej.

Wpływ na paliwo i inflację

Koszt ropy naftowej jest jednym z głównych składników detalicznej ceny paliwa, choć wpływają na nią również koszty przetwarzania, dostaw hurtowych, podatki i marże stacji paliw. Wzrost notowań ropy zwykle podnosi koszty transportu i energii, co może odbijać się na cenach towarów codziennego użytku.

Fortune zaznacza również, że znaczny wzrost cen ropy może wpływać na popyt na gaz ziemny: niektóre przedsiębiorstwa mogą zastępować ropę gazem w procesach, w których jest to możliwe. To z kolei zwiększa popyt na gaz ziemny.

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