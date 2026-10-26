10月26日布伦特原油价格为每桶115.41美元——《财富》

截至10月26日美国东部时间8时15分，布伦特原油价格为每桶115.41美元。与前一天早晨的115.64美元相比，下跌了23美分，《财富》报道。

一个月内，布伦特原油报价上涨了13.30%：一个月前，每桶价格为101.86美元。按年计算，价格从每桶65.93美元上涨了49.48美元，即75.04%。

影响油价的因素

油价取决于供需关系，也取决于市场参与者对未来供应和消费的预期。地缘政治事件、欧佩克+的决定以及经济衰退风险都可能影响报价。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在期货合约交易期间，随着市场参与者就未来交割达成交易，价格会不断更新。布伦特原油是评估油价的主要全球基准，而西得克萨斯中质原油，即WTI，被视为北美的关键基准。

对燃料和通胀的影响

原油成本是零售燃料价格的主要组成部分之一，但炼制成本、批发供应、税费和加油站加价也会对其产生影响。油价上涨通常会提高运输和能源成本，这可能影响日常商品的价格。

《财富》还指出，油价大幅上涨可能影响对天然气的需求：一些企业可在具备条件的工艺中以天然气替代石油。这反过来会增加对天然气的需求。

关注我们在