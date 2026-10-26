全球液化天然气进口商2026年在合同采购和现货采购上的支出可能至少增加390亿美元，尽管采购的液化天然气数量将减少6070万吨。OilPrice援引了Rystad Energy分析师的这一预测。

Rystad Energy的模型假设，从3月到2026年底，来自卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的液化天然气供应将无法获得。在这一情景下，进口商的总支出可能从此前估计的2178亿美元增至至少2563亿美元，即增长18%。

预计欧洲将面临最大支出

据Rystad Energy估计，欧洲将面临最大的支出增长：其液化天然气账单可能至少增加120亿美元，即增长18%。与此同时，预计该地区的需求将减少2400万吨。

冲突开始前，欧洲2026年计划获得2470万吨卡塔尔液化天然气。分析师认为，该地区将少获得其中2060万吨。欧洲已经在现货市场采购约65%的液化天然气，因此大幅增加此类采购的空间有限。

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东亚拥有更强的合同保障

预测显示，东亚的支出相对增幅较小，为9.7%。该地区现货采购的比例为14.5%，中东以外更广泛的合同组合以及较低的液化天然气需求，部分降低了供应中断风险。

Rystad Energy数据显示，东亚82%的长期液化天然气合同与油价挂钩。此类合同的价格上涨约28%，而与天然气交易中心和现货指标挂钩的合同价格上涨72%。该公司估计，欧洲液化天然气平均价格上涨了47%。

Rystad Energy天然气与液化天然气研究高级分析师克里斯托夫·哈尔瑟表示，价格指标多元化可以帮助控制成本，但不能保证天然气的实际可得性。他表示，进口商应在评估价格风险的同时评估供应中断风险，并考虑运输路线的可靠性。

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