Глобальные импортеры сжиженного природного газа в 2026 году могут потратить как минимум на $39 млрд больше на контрактные и спотовые закупки, хотя объемы приобретаемого СПГ сократятся на 60,7 млн тонн. Такой прогноз аналитиков Rystad Energy приводит OilPrice.

Модель Rystad Energy исходит из предположения, что поставки СПГ из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут недоступны с марта до конца 2026 года. При таком сценарии совокупные расходы импортеров могут вырасти с предварительно оцененных $217,8 млрд до как минимум $256,3 млрд, или на 18%.

Наибольшие расходы прогнозируют для Европы

Европа, по оценке Rystad Energy, столкнется с наибольшим ростом расходов: ее счет за СПГ может увеличиться как минимум на $12 млрд, или на 18%. В то же время спрос в регионе, как ожидается, снизится на 24 млн тонн.

До начала конфликта на 2026 год для Европы было запланировано 24,7 млн тонн катарского СПГ. Аналитики считают, что регион недополучит 20,6 млн тонн этого объема. Европа уже закупает около 65% СПГ на спотовом рынке, поэтому возможность существенно нарастить такие закупки ограничена.

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Восточная Азия имеет большую контрактную защиту

Восточная Азия, согласно прогнозу, столкнется с меньшим относительным ростом расходов — на 9,7%. Доля спотовых закупок в регионе составляет 14,5%, а более широкий портфель контрактов за пределами Ближнего Востока и более низкий спрос на СПГ частично снижают риски перебоев.

По данным Rystad Energy, 82% долгосрочных контрактов Восточной Азии на СПГ привязаны к ценам на нефть. Цены по таким контрактам выросли примерно на 28%, тогда как по контрактам, связанным с газовыми хабами и спотовыми индикаторами, — на 72%. Средняя цена СПГ для Европы, по оценке компании, повысилась на 47%.

Старший аналитик Gas & LNG Research в Rystad Energy Кристоф Гальсер заявил, что диверсификация ценовых индикаторов может помочь контролировать расходы, однако не гарантирует физическую доступность газа. По его словам, импортерам следует оценивать риски перебоев поставок наряду с ценовыми рисками и учитывать надежность маршрутов доставки.

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