Світовим імпортерам ЗПГ прогнозують додаткові $39 млрд витрат у 2026 році — OilPrice

Глобальні імпортери скрапленого природного газу у 2026 році можуть витратити щонайменше на $39 млрд більше на контрактні та спотові закупівлі, хоча обсяги придбаного ЗПГ скоротяться на 60,7 млн тонн. Такий прогноз аналітиків Rystad Energy наводить OilPrice.

Модель Rystad Energy виходить із припущення, що поставки ЗПГ із Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть недоступні з березня до кінця 2026 року. За цим сценарієм сукупні витрати імпортерів можуть зрости з попередньо оцінених $217,8 млрд до щонайменше $256,3 млрд, або на 18%.

Найбільші витрати прогнозують для Європи

Європа, за оцінкою Rystad Energy, зіткнеться з найбільшим зростанням витрат: її рахунок за ЗПГ може збільшитися щонайменше на $12 млрд, або на 18%. Водночас попит у регіоні, як очікується, знизиться на 24 млн тонн.

До початку конфлікту на 2026 рік для Європи було заплановано 24,7 млн тонн катарського ЗПГ. Аналітики вважають, що регіон недоотримає 20,6 млн тонн цього обсягу. Європа вже закуповує близько 65% ЗПГ на спотовому ринку, тому можливість істотно наростити такі придбання є обмеженою.

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Східна Азія має більший контрактний захист

Східна Азія, за прогнозом, зазнає меншого відносного зростання витрат — на 9,7%. Частка спотових закупівель у регіоні становить 14,5%, а ширший портфель контрактів за межами Близького Сходу та нижчий попит на ЗПГ частково зменшують ризики перебоїв.

За даними Rystad Energy, 82% довгострокових контрактів Східної Азії на ЗПГ прив'язані до цін на нафту. Ціни за такими контрактами зросли приблизно на 28%, тоді як за контрактами, пов'язаними з газовими хабами та спотовими індикаторами, — на 72%. Середня ціна ЗПГ для Європи, за оцінкою компанії, підвищилася на 47%.

Старший аналітик Gas & LNG Research у Rystad Energy Крістоф Гальсер заявив, що диверсифікація цінових індикаторів може допомогти контролювати витрати, однак не гарантує фізичної доступності газу. За його словами, імпортерам слід оцінювати ризики перебоїв постачання поряд із ціновими ризиками та враховувати надійність маршрутів доставки.

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