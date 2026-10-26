Нефть Brent стоила $115,41 за баррель 26 октября — Fortune

По состоянию на 8:15 по восточному времени США 26 октября нефть марки Brent стоила $115,41 за баррель. Это на 23 цента меньше по сравнению с утром предыдущего дня, когда цена составляла $115,64, сообщает Fortune.

За месяц котировки Brent выросли на 13,30%: месяц назад баррель стоил $101,86. В годовом измерении цена увеличилась на $49,48, или на 75,04%, с $65,93 за баррель.

Факторы цены нефти

Цена нефти зависит от спроса и предложения, а также от ожиданий участников рынка относительно будущих поставок и потребления. На котировки могут влиять геополитические события, решения ОПЕК+ и риски экономического спада.

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Во время торговли фьючерсными контрактами цены постоянно обновляются, пока участники рынка заключают сделки на будущие поставки. Brent является основным мировым эталоном для оценки стоимости нефти, тогда как West Texas Intermediate, или WTI, считают ключевым ориентиром для Северной Америки.

Влияние на топливо и инфляцию

Стоимость сырой нефти является одной из основных составляющих розничной цены топлива, хотя на нее также влияют расходы на переработку, оптовые поставки, налоги и наценки автозаправочных станций. Рост нефтяных котировок обычно повышает расходы на транспортировку и энергию, что может отражаться на ценах повседневных товаров.

Fortune также отмечает, что существенное подорожание нефти способно влиять на спрос на природный газ: некоторые предприятия могут заменять нефть газом в тех процессах, где это возможно. Это, в свою очередь, повышает спрос на природный газ.

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