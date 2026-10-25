В Перу компания Petroloreto, дочерняя структура египетской Cheiron Holdings Egypt Limited, получит 75% участия в лицензионном контракте на нефтяной блок 192 в регионе Лорето и станет его оператором. Государственная компания Petroperú сохранит 25% участия в проекте.

Как сообщает The Rio Times, верховный декрет №023-2026-EM, опубликованный 23 октября 2026 года, одобрил передачу 75% лицензионного контракта от Petroperú компании Petroloreto. На следующий день государственное агентство Perupetro объявило о подписании изменений к контракту.

Инвестиции и возобновление добычи

Petroperú также подписала с Petroloreto и Perupetro инвестиционный контракт и соглашение о совместной операционной деятельности. По данным Petroperú, документы определяют условия инвестирования и управления месторождением в течение следующих 27 лет.

Perupetro оценило минимальный объем инвестиций в восстановление работы блока как минимум в 230 млн долларов. Средства должны быть направлены на восстановление инфраструктуры, запуск скважин и новое бурение. Президент Perupetro Эстебан Бертрелли заявил, что финансирование обеспечит Cheiron.

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Блок простаивает с 2020 года

Блок 192, в состав которого входит бывший блок 1AB, расположен в амазонском регионе Лорето, в районах Андоас, Тигре и Тромпетерос. Добыча там была остановлена в феврале 2020 года.

По оценке Бертрелли, первую нефть могут добыть примерно через 18 месяцев после подписания соглашений, то есть ориентировочно в середине 2028 года. Начальный уровень добычи он оценил примерно в 5 тыс. баррелей в сутки. По его словам, для возобновления работ необходимо проложить около 600 км дорог, поскольку старые подъездные пути заросли джунглями, а насосное оборудование могло быть повреждено.

В 2023 году Petroperú называла блок 192 крупнейшим нефтяным месторождением страны и оценивала его подтвержденные технически извлекаемые запасы в 127 млн баррелей.

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