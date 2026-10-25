在秘鲁，埃及Cheiron Holdings Egypt Limited的子公司Petroloreto将获得洛雷托地区192号石油区块许可合同75%的权益，并成为该区块的运营商。国有企业Petroperú将保留该项目25%的权益。

据The Rio Times报道，2026年10月23日公布的第023-2026-EM号最高法令批准将许可合同的75%从Petroperú转让给Petroloreto。次日，国家机构Perupetro宣布已签署合同修正案。

投资与恢复生产

Petroperú还与Petroloreto和Perupetro签署了投资合同及联合运营协议。Petroperú表示，这些文件规定了未来27年内对油田进行投资和管理的条件。

Perupetro估计，恢复该区块运营所需的最低投资额不少于2.3亿美元。资金将用于恢复基础设施、启动油井和开展新的钻井作业。Perupetro总裁埃斯特班·贝尔特雷利表示，Cheiron将提供融资。

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该区块自2020年以来一直停产

192号区块包括原1AB区块，位于亚马逊地区的洛雷托，涵盖安多阿斯、蒂格雷和特龙佩特罗斯地区。当地生产于2020年2月停止。

贝尔特雷利估计，在协议签署约18个月后即可产出首批石油，即大约在2028年年中。他估计初始产量约为每日5000桶。他表示，恢复作业需要修建约600公里道路，因为旧的进场道路已被丛林覆盖，抽油设备也可能受损。

2023年，Petroperú称192号区块为该国最大的油田，并估计其已证实的技术可采储量为1.27亿桶。

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