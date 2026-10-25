W Peru spółka Petroloreto, zależna od egipskiej Cheiron Holdings Egypt Limited, otrzyma 75% udziałów w kontrakcie licencyjnym na blok naftowy 192 w regionie Loreto i zostanie jego operatorem. Państwowa spółka Petroperú zachowa 25% udziałów w projekcie.

Jak informuje The Rio Times, dekret najwyższy nr 023-2026-EM, opublikowany 23 października 2026 roku, zatwierdził przekazanie 75% kontraktu licencyjnego z Petroperú do Petroloreto. Następnego dnia państwowa agencja Perupetro ogłosiła podpisanie zmian do kontraktu.

Inwestycje i wznowienie wydobycia

Petroperú podpisała także z Petroloreto i Perupetro kontrakt inwestycyjny oraz umowę o wspólnej działalności operacyjnej. Według Petroperú dokumenty określają warunki inwestowania i zarządzania złożem przez najbliższe 27 lat.

Perupetro oszacowało minimalną wartość inwestycji potrzebnych do przywrócenia działalności bloku na co najmniej 230 mln dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na odbudowę infrastruktury, uruchomienie odwiertów i nowe wiercenia. Prezes Perupetro Esteban Bertrelli oświadczył, że finansowanie zapewni Cheiron.

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Blok nie działa od 2020 roku

Blok 192, obejmujący dawny blok 1AB, znajduje się w amazońskim regionie Loreto, w okręgach Andoas, Tigre i Trompeteros. Wydobycie zatrzymano tam w lutym 2020 roku.

Według oceny Bertrelliego pierwsza ropa może zostać wydobyta około 18 miesięcy po podpisaniu umów, czyli mniej więcej w połowie 2028 roku. Początkowy poziom wydobycia oszacował na około 5 tys. baryłek dziennie. Jak powiedział, przywrócenie prac wymaga budowy około 600 km dróg, ponieważ stare drogi dojazdowe zarosły dżunglą, a sprzęt pompowy mógł zostać uszkodzony.

W 2023 roku Petroperú określała blok 192 jako największe pole naftowe w kraju i szacowała jego potwierdzone technicznie wydobywalne zasoby na 127 mln baryłek.

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