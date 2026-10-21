英国政府批准了开发北海Jackdaw气田的环境许可，该气田由壳牌运营。《卫报》报道称，对这一引发争议项目的决定在预料之中。

许可证与环境许可

Jackdaw和Rosebank石油项目背后的公司在现有许可证框架内申请了环境批准。工党在其2024年竞选宣言中承诺禁止发放在北海钻探的新许可证。

此前，在法院作出裁决后，两个项目的环境许可均被撤销：公司必须考虑燃烧开采出的石油和天然气所产生的碳排放。壳牌运营Jackdaw，而Rosebank由挪威的Equinor开发。有关Rosebank的决定将另行作出。

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行业与环保人士的立场

石油和天然气行业表示，Jackdaw和Rosebank在产量高峰期将提供英国10%的生产量。壳牌和Equinor在北海的合资企业Adura委托进行的一项研究显示，放弃这两个项目将在未来十年使英国经济损失近108亿英镑。

相反，环保组织Uplift呼吁放弃Jackdaw和Rosebank。其执行董事泰莎·汗表示，Jackdaw在大约10年内只能满足该国约2%的天然气需求，并不会阻止北海地区就业岗位减少，因为该设施将在很大程度上远程运营。

为气候组织E3G进行的一项Savanta民调显示，近三分之一的选民表示，如果北海的新钻探获得批准，他们投票支持工党的可能性会降低。在上次选举中投票给该党的选民中，约三分之一表达了这一立场；18至24岁的受访者中，这一比例也接近一半。

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