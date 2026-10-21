Правительство Великобритании одобрило экологическое разрешение на разработку газового месторождения Jackdaw в Северном море, оператором которого является Shell. Решение по вызывавшему споры проекту было ожидаемым, сообщает The Guardian.

Лицензия и экологическое разрешение

Компании, стоящие за Jackdaw и нефтяным проектом Rosebank, обратились за экологическим одобрением в рамках уже имеющихся лицензий. В предвыборном манифесте 2024 года Лейбористская партия обещала запретить выдачу новых лицензий на бурение в Северном море.

Ранее экологические разрешения для обоих проектов были отменены после судебного решения: компании должны были учесть выбросы углерода, которые возникнут вследствие сжигания добытых нефти и газа. Shell управляет Jackdaw, тогда как Rosebank разрабатывает норвежская Equinor. Решение по Rosebank будет принято отдельно.

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Позиции отрасли и экологов

Нефтегазовая отрасль заявляет, что Jackdaw и Rosebank на пике добычи будут обеспечивать 10% объёмов производства в Великобритании. Adura, совместное предприятие Shell и Equinor в Северном море, заказало исследование, согласно которому отказ от двух проектов обойдётся британской экономике почти в 10,8 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

Экологическая организация Uplift, напротив, призывает отказаться от Jackdaw и Rosebank. Её исполнительный директор Тесса Хан заявила, что Jackdaw будет обеспечивать около 2% спроса страны на газ примерно десять лет и не остановит сокращение рабочих мест в Северном море, поскольку объект будет в значительной степени работать дистанционно.

Опрос Savanta, проведённый для климатической группы E3G, показал: почти треть избирателей заявила, что будет менее склонна голосовать за лейбористов в случае одобрения нового бурения в Северном море. Такую позицию выразила примерно треть тех, кто голосовал за партию на последних выборах, а также около половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

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