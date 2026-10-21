Rząd Wielkiej Brytanii zatwierdził zgodę środowiskową na rozwój złoża gazowego Jackdaw na Morzu Północnym, którego operatorem jest Shell. Decyzja w sprawie kontrowersyjnego projektu była oczekiwana, poinformował The Guardian.

Licencja i zgoda środowiskowa

Firmy stojące za Jackdaw i projektem naftowym Rosebank wystąpiły o zgodę środowiskową w ramach już posiadanych licencji. W manifeście wyborczym z 2024 roku Partia Pracy obiecała zakazać wydawania nowych licencji na odwierty na Morzu Północnym.

Wcześniej zgody środowiskowe dla obu projektów zostały unieważnione po orzeczeniu sądu: firmy musiały uwzględnić emisje dwutlenku węgla, które powstaną w wyniku spalania wydobytej ropy i gazu. Shell zarządza Jackdaw, podczas gdy Rosebank rozwija norweski Equinor. Decyzja w sprawie Rosebank zostanie podjęta osobno.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska branży i ekologów

Branża naftowo-gazowa twierdzi, że Jackdaw i Rosebank przy szczytowym wydobyciu zapewnią 10% wolumenu produkcji w Wielkiej Brytanii. Adura, wspólne przedsięwzięcie Shell i Equinor na Morzu Północnym, zleciło badanie, według którego rezygnacja z obu projektów będzie kosztować brytyjską gospodarkę niemal 10,8 mld funtów szterlingów w ciągu następnej dekady.

Organizacja ekologiczna Uplift przeciwnie, wzywa do rezygnacji z Jackdaw i Rosebank. Jej dyrektorka wykonawcza Tessa Khan oświadczyła, że Jackdaw będzie pokrywać około 2% krajowego zapotrzebowania na gaz przez około 10 lat i nie powstrzyma redukcji miejsc pracy na Morzu Północnym, ponieważ obiekt będzie w dużej mierze obsługiwany zdalnie.

Badanie Savanta przeprowadzone dla klimatycznej grupy E3G wykazało, że niemal jedna trzecia wyborców zadeklarowała, iż będzie mniej skłonna głosować na Partię Pracy, jeśli zostaną zatwierdzone nowe odwierty na Morzu Północnym. Takie stanowisko wyraziła około jedna trzecia osób, które głosowały na tę partię w ostatnich wyborach, a także niemal połowa respondentów w wieku od 18 do 24 lat.

Czytaj nas na