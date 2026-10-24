W Makurdi, stolicy nigeryjskiego stanu Benue, spółka dystrybucji energii Jos Electricity Distribution Plc (JED) wstrzymała dostawy energii elektrycznej po zgłoszeniu ataku na swoich pracowników. Według stanu na 24 października blackout trwał trzeci dzień. Mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy skarżyli się na upał, zakłócenia w pracy oraz trudności z ładowaniem urządzeń mobilnych.

Jak informuje Premium Times, przerwa w dostawach prądu szczególnie dotknęła przedsiębiorstwa zależne od stałego zasilania, w tym właścicieli chłodni. Jeden z mieszkańców, John Ukeima, powiedział, że rozładowane telefony utrudniają działalność firmom, które komunikują się z klientami i przeprowadzają transakcje online.

Wezwania do przywrócenia dostaw energii

Mieszkaniec miasta Atu Joseph nazwał przedłużający się brak prądu niesprawiedliwym wobec odbiorców płacących rachunki za energię elektryczną. W otwartym liście do JED potępił domniemany atak na personel firmy, lecz podkreślił, że jego konsekwencje nie powinny obciążać wszystkich mieszkańców Makurdi. Joseph wezwał do przywrócenia dostaw energii oraz do ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności zgodnie z prawem osób odpowiedzialnych za atak.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inny mieszkaniec, Ukan Kurug, wezwał JED i władze stanu Benue do natychmiastowego rozwiązania sporu. Oświadczył, że jeśli dostawy energii nie zostaną przywrócone do niedzieli, mieszkańcy rozpoczną od poniedziałku pokojową masową akcję przed biurami JED w stanie.

Wzajemne oskarżenia spółki i władz

JED poinformowała, że 21 października około 50 osób, które przedstawiły się jako młodzież z Benue, wtargnęło do jej biura w Makurdi. Według wersji firmy grupa zaatakowała pracowników, uprowadziła 10 członków personelu oraz zabrała cztery samochody i sprzęt techniczny. JED twierdzi, że pracownicy i mienie zostały zwrócone około godziny 17:45 po przymusowym ponownym podłączeniu transformatora zasilającego rezydencję rządową i budynek Zgromadzenia Stanowego.

Firma poinformowała również o podobnym incydencie 3 września, gdy jej pracownicy byli rzekomo przetrzymywani w rezydencji rządowej po wykryciu obejścia licznika. Rząd stanu Benue odrzucił te oskarżenia jako bezpodstawne, zaprzeczył, że sankcjonował przemoc, i wezwał do bezstronnego śledztwa. Władze stanowe oświadczyły, że spory dotyczące podłączeń transformatorów i naruszeń zasad pomiaru energii elektrycznej należy rozstrzygać za pośrednictwem Nigeryjskiej Komisji Regulacji Energetyki lub w sądzie.

Czytaj nas na