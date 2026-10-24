В Макурди, столице нигерийского штата Бенуэ, энергораспределительная компания Jos Electricity Distribution Plc (JED) прекратила подачу электроэнергии после заявления о нападении на ее сотрудников. По состоянию на 24 октября блэкаут продолжался третий день. Жители города и предприниматели жаловались на жару, перебои в работе и трудности с зарядкой мобильных устройств.

Как сообщает Premium Times, отключение особенно сказалось на предприятиях, зависящих от постоянного электроснабжения, в частности на владельцах холодильных камер. Один из жителей, Джон Укеима, заявил, что разряженные телефоны затрудняют работу бизнесов, которые общаются с клиентами и проводят операции онлайн.

Призывы восстановить электроснабжение

Житель города Ату Джозеф назвал длительное отсутствие света несправедливым по отношению к потребителям, которые оплачивают счета за электроэнергию. В открытом письме к JED он осудил предполагаемое нападение на персонал компании, но подчеркнул, что его последствия не должны возлагаться на всех жителей Макурди. Джозеф призвал восстановить электроснабжение, а ответственных за нападение — установить и привлечь к ответственности в соответствии с законом.

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Другой житель, Укан Куруг, призвал JED и правительство штата Бенуэ немедленно урегулировать спор. Он заявил, что если подача электроэнергии не будет восстановлена до воскресенья, жители с понедельника начнут мирную массовую акцию возле офисов JED в штате.

Взаимные обвинения компании и властей

JED заявила, что 21 октября около 50 человек, назвавшихся молодежью Бенуэ, ворвались в ее офис в Макурди. По версии компании, группа напала на сотрудников, похитила 10 работников, забрала четыре автомобиля и техническое оборудование. JED утверждает, что сотрудники и имущество были возвращены около 17:45 после принудительного повторного подключения трансформатора, питающего правительственную резиденцию и здание Ассамблеи штата.

Компания также заявила о похожем инциденте 3 сентября, когда ее сотрудников якобы удерживали в правительственной резиденции после выявления обхода счетчика. Правительство штата Бенуэ отвергло эти обвинения как безосновательные, отрицало санкционирование насилия и призвало провести беспристрастное расследование. Власти штата заявили, что споры о подключении трансформаторов и нарушениях учета электроэнергии следует решать через Нигерийскую комиссию по регулированию электроэнергетики или в суде.

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