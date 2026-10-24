在尼日利亚贝努埃州首府马库尔迪，配电公司Jos Electricity Distribution Plc（JED）在称其员工遭到袭击后停止供电。截至10月24日，停电已进入第三天。该市居民和企业主抱怨高温、工作受扰以及移动设备充电困难。

据《Premium Times》报道，停电影响尤其严重的是依赖持续供电的企业，其中包括冷库业主。一名居民约翰·乌凯马表示，手机没电使那些与客户沟通并在线办理业务的企业难以运营。

呼吁恢复供电

该市居民阿图·约瑟夫称，长期停电对支付电费的消费者不公平。他在致JED的公开信中谴责了对公司员工的疑似袭击，但强调其后果不应由所有马库尔迪居民承担。约瑟夫呼吁恢复供电，并查明袭击责任人，依法追究其责任。

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另一名居民乌坎·库鲁格呼吁JED和贝努埃州政府立即解决争端。他表示，如果周日前未恢复供电，居民将从周一起在该州JED办公室附近开始和平的大规模行动。

公司与当局相互指责

JED表示，10月21日约有50名自称贝努埃青年的人闯入其位于马库尔迪的办公室。按该公司的说法，该团体袭击了员工，绑架了10名员工，并带走4辆汽车和技术设备。JED称，在为政府官邸和州议会大楼供电的变压器被强制重新接通后，员工和财产于约17时45分被归还。

该公司还称，9月3日发生过类似事件：在发现绕过电表的行为后，其员工据称被扣留在政府官邸。贝努埃州政府驳斥这些指控毫无根据，否认曾批准使用暴力，并呼吁进行公正调查。州政府表示，涉及变压器接入和电力计量违规的争议应通过尼日利亚电力监管委员会或法院解决。

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