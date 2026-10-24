24 października Indonezja zaczęła ograniczać eksport gazu ziemnego do Singapuru, przekierowując część surowca na krajowe potrzeby elektroenergetyki. Jak podaje Channel NewsAsia, indonezyjski regulator sektora wydobycia ropy i gazu SKK Migas poinformował, że chodzi o 31 mln standardowych stóp sześciennych gazu dziennie.

Gaz kierowany na rynek krajowy

Z całkowitego wolumenu 15 mln standardowych stóp sześciennych gazu dziennie jest przekierowywanych z Natuny, a kolejne 16 mln z Sumatry. Gaz z Natuny będzie trafiał do spółki PLN Batam rurociągiem WNTS–Pulau Pemping–Batam. Dostawy z Sumatry są przekierowywane rurociągiem TGI, aby zapewnić potrzeby elektroenergetyczne na Batamie, Bintanie i Sumatrze.

SKK Migas wyjaśnił, że decyzja ma zapewnić niezawodność krajowych dostaw gazu do produkcji energii elektrycznej. Regulator powołał się na art. 8 ust. 1 indonezyjskiej ustawy o ropie i gazie, który przewiduje priorytetowe wykorzystanie gazu ziemnego w kraju. Urząd poinformował również, że będzie codziennie monitorował rozwój sytuacji.

Zależność Singapuru od gazu

Singapur otrzymuje gaz ziemny rurociągami z Indonezji i Malezji, a także importuje skroplony gaz ziemny od międzynarodowych dostawców. Gaz ziemny jest wykorzystywany do produkcji około 95% energii elektrycznej w kraju.

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W 2025 roku gaz przesyłany rurociągami stanowił 43% całkowitego importu gazu do Singapuru, a skroplony gaz ziemny — 57%. Nie sprecyzowano jeszcze, jaką część całkowitych dostaw do Singapuru obejmie obecne ograniczenie ani czy wpłynie ono na produkcję energii elektrycznej lub ceny.

Wypowiedzi o możliwym przeglądzie eksportu

Na kilka dni przed rozpoczęciem ograniczania eksportu indonezyjski minister koordynujący ds. przemysłu przetwórczego i transformacji energetycznej Bahlil Lahadalia oświadczył, że Dżakarta może dokonać przeglądu eksportu energii do krajów, które, jak powiedział, nie okazują Indonezji wystarczającego szacunku. Nie wskazał konkretnego państwa. W swojej odpowiedzi SKK Migas nie powiązał przekierowania gazu z tymi komentarzami.

Wcześniej Bahlil dopuszczał także możliwość nieprzedłużania kontraktów na eksport gazu z krajami sąsiednimi ze względu na potrzebę priorytetowego zaspokojenia popytu krajowego. Według indonezyjskiej państwowej agencji Antara około 30% gazu ziemnego wydobywanego w kraju jest eksportowane, a 70% wykorzystywane jest w kraju. Obecne kontrakty Singapuru na import gazu z Indonezji wygasają pod koniec 2028 roku.

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