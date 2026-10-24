Индонезия сократила поставки газа в Сингапур — Channel NewsAsia

24 октября Индонезия начала сокращать экспорт природного газа в Сингапур, перенаправляя часть ресурса на внутренние нужды электроэнергетики. Как сообщает Channel NewsAsia, индонезийский регулятор в сфере добычи нефти и газа SKK Migas заявил, что речь идет о 31 млн стандартных кубических футов газа в сутки.

Газ направляют на внутренний рынок

Из общего объема 15 млн стандартных кубических футов газа в сутки перенаправляют с Натуны, еще 16 млн — с Суматры. Газ с Натуны будет поступать компании PLN Batam по трубопроводу WNTS–Pulau Pemping–Batam. Поставки с Суматры переориентируют по трубопроводу TGI для обеспечения потребностей в электроэнергии на Батаме, Бинтане и Суматре.

В SKK Migas пояснили, что решение должно обеспечить надежность внутренних поставок газа для выработки электроэнергии. Регулятор сослался на статью 8, пункт 1 индонезийского Закона о нефти и газе, который предусматривает приоритет внутреннего использования природного газа. Ведомство также сообщило, что будет ежедневно следить за развитием ситуации.

Зависимость Сингапура от газа

Сингапур получает природный газ по трубопроводам из Индонезии и Малайзии, а также импортирует сжиженный природный газ у международных поставщиков. Природный газ используется для производства около 95% электроэнергии страны.

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В 2025 году трубопроводный газ составлял 43% общего импорта газа в Сингапур, а сжиженный природный газ — 57%. Пока не уточняется, какую долю общего снабжения Сингапура затронет нынешнее сокращение и скажется ли оно на производстве электроэнергии или ценах.

Заявления о возможном пересмотре экспорта

За несколько дней до начала сокращения экспорта министр-координатор Индонезии по вопросам перерабатывающей промышленности и энергетического перехода Бахлил Лахадалия заявил, что Джакарта может пересмотреть экспорт энергоносителей в страны, которые, по его словам, не проявляют достаточного уважения к Индонезии. Он не назвал конкретного государства. В ответе SKK Migas не связали перенаправление газа с этими комментариями.

Ранее Бахлил также допускал отказ от продления контрактов на экспорт газа с соседними странами из-за необходимости приоритетно обеспечивать внутренний спрос. По данным индонезийского государственного агентства Antara, около 30% добываемого в стране природного газа экспортируется, тогда как 70% используется внутри страны. Действующие контракты Сингапура на импорт газа из Индонезии истекают в конце 2028 года.

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