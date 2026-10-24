Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта и американская энергетическая компания Chevron сообщили о положительных результатах оценочного бурения газовой скважины Nargis-2 в Средиземном море. Как сообщает Asharq Al-Awsat, бурение начали в мае с участием Chevron, ее партнеров и Египетской холдинговой компании природного газа EGAS.

Новые газонасыщенные пласты

Скважина Nargis-2 подтвердила продолжение газонасыщенных резервуаров, ранее обнаруженных на Nargis-1. Кроме того, в ходе работ был найден еще один газонасыщенный пласт с благоприятными характеристиками. По данным министерства, это позволяет продолжить оценку газовых ресурсов участка и возможностей его разработки.

Скважина достигла глубины более 5 тыс. метров. Результаты оценки указывают на наличие газонасыщенных резервуаров с эффективной толщиной до 35 метров. В министерстве отметили, что эти данные являются положительным сигналом для дальнейших технических исследований общего потенциала открытия и вариантов его освоения.

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Оценка открытия Nargis

Газовое открытие Nargis было сделано в 2022 году. Бурение Nargis-2 было направлено на определение масштабов этого открытия, а также на испытание более глубоких геологических формаций, в том числе пластов с высокими температурами и давлением.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта рассматривает ускорение разработки неосвоенных газовых открытий как часть стратегии по увеличению внутренней добычи природного газа. Оператором морской концессии Nargis является Chevron, ее партнерами выступают итальянская Eni, Mubadala из ОАЭ и египетская Tharwa Petroleum Company.

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