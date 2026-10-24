Єгипет повідомив про позитивні результати Nargis-2 — Asharq Al-Awsat

Міністерство нафти й мінеральних ресурсів Єгипту та американська енергетична компанія Chevron повідомили про позитивні результати оціночного буріння газової свердловини Nargis-2 у Середземному морі. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, буріння розпочали у травні за участі Chevron, її партнерів і Єгипетської холдингової компанії з природного газу EGAS.

Нові газонасичені пласти

Свердловина Nargis-2 підтвердила продовження газонасичених резервуарів, які раніше виявили на Nargis-1. Крім того, під час робіт знайшли ще один газонасичений пласт зі сприятливими характеристиками. За даними міністерства, це дає змогу продовжити оцінювання газових ресурсів ділянки та можливостей її розробки.

Свердловина досягла глибини понад 5 тис. метрів. Результати оцінювання вказують на наявність газонасичених резервуарів з ефективною товщиною до 35 метрів. У міністерстві зазначили, що ці дані є позитивним сигналом для подальших технічних досліджень загального потенціалу відкриття та варіантів його освоєння.

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Оцінювання відкриття Nargis

Газове відкриття Nargis зробили у 2022 році. Буріння Nargis-2 було спрямоване на визначення масштабів цього відкриття, а також на випробування глибших геологічних формацій, зокрема пластів із високими температурами та тиском.

Міністерство нафти й мінеральних ресурсів Єгипту розглядає прискорення розробки неосвоєних газових відкриттів як частину стратегії зі збільшення внутрішнього видобутку природного газу. Оператором морської концесії Nargis є Chevron, її партнерами виступають італійська Eni, Mubadala з ОАЕ та єгипетська Tharwa Petroleum Company.

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